中國船長斷指苦肉計 海巡署：越界罰則加重所致

2017-01-08 21:33

〔記者姚岳宏／台北報導〕為遏阻中國漁船越界捕魚，政府多管齊下，前年6月修法大幅提高越界捕魚罰則，罰鍰從30萬元起跳，最高可處1千萬元，還可留置調查1到3個月，海巡署指出，因為罰則加重加上嚴格取締，此次中國越界漁船船老大才會有自斷3指如此激烈的情況發生。

海巡署指出，每年10月到隔年1月是澎湖海域魚汛期，中國漁船經常越界入侵捕魚，海巡署為此規劃「擴大掃蕩專案」，架構海空防線，取締與遏阻中國漁船越界。

我國前年修法，越界捕魚罰則從原本的5萬到50萬元，增加到30萬元起跳，最高可罰1千萬元，且留置調查時間也從2到3天，增加到1個月至3個月，在大幅提高罰鍰，產生一定嚇阻效果，我取締中國漁船越界捕魚件數，也從103年的1098件，104年降至622件，去年到11月為止僅511件，自從立法重罰及延長留置調查時間後，越界漁船統計數量有逐漸下降趨勢。