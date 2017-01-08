嗆元配是「恐龍妹」 小三判賠40萬

2017-01-08 19:59

〔記者王定傳／新北報導〕42歲廖姓女子與已婚沈姓男子偷情被發現，廖女竟在臉書嗆沈妻：「身形肥胖、手臂壯碩、長相真的超級抱歉」、「我沒有批判妳是恐龍妹，卻客氣尊稱妳是大嬸，不為過了」，沈妻求償，廖女辯稱不知沈男已婚，新北地院法官認為，她留言謾罵外，還要沈男與妻子離婚，可見明知對方已婚，判賠40萬餘元。

判決書指出，103年間，廖女因不滿沈妻疑註冊多個臉書帳號監看她，竟PO文嗆說：「眼睛下三白眼...長相真的超級抱歉會嚇人」、「恐龍妹」等語，甚至還罵元配：「那張臉根本無法見人」、「無時無刻開好幾個假帳號的偷窺狂」沈妻氣炸提告。

一審新北地院原本依相姦及妨害名譽罪，判廖女3個月徒刑及拘役45日，但高院合議庭認為，沈男與妻子一度離婚又結婚，103年9月間，出示配偶欄空白的身分證欺騙廖女，且她曾於同年11月間動過子宮頸切除手術，無法嘿咻，通姦罪改判無罪。

新北地院民庭法官認為，廖女不信身分證空白，才會傳訊要求：「年底前不和大嬸斷乾淨，什麼都不用說了」、「我活著你做不到淨空身份證給我名份～死後做鬼也要看到你做到」、「明年7月和大嬸離」，且沈男說手術後仍有嘿咻，加上104年1月間，廖女曾傳訊：「我帶著懷胎一個月的小孩走」，時間點吻合，因此判賠40萬餘元。