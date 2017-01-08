黑幫介入抗議黃之鋒？ 警政署亡羊補牢徹查

2017-01-08 19:40

〔記者姚岳宏／台北報導〕香港雨傘革命領袖黃之鋒、立法會議員羅冠聰等人，應邀來台參加時代力量舉辦的「台港新生代議員論壇」，在桃園機場險遭人揮拳毆打，過程中黑影幢幢，警方遭外界質疑「不作為、坐視暴力橫行」，警政署亡羊補牢，署長陳國恩親自下令，針對黑幫涉入集會遊行、公聽會等案件，列為重點蒐證，全力偵辦。

陳國恩今表示，基於尊重人權的基本價值，警察保障集會遊行順利進行的立場不變，但如果黑幫以「人權」包裝，介入陳抗團體藉機滋事部分，警方決不寬貸，除加強蒐證偵辦外，並持續貫徹實施「三打掃黑」策略，以立即反應、即時壓制，事後深入追查、追究首謀，連坐檢肅成員，掃蕩場所切斷金流源頭等方式，務將不法暴力集團連根刨起。

警政署指出，香港社運人士黃之鋒與香港議員朱凱迪、姚松炎、羅冠聰等人，來台參加「時代眾志‧自決力量-台港新生代議員論壇」，過程中疑有黑幫勢力介入，號召群眾隨行抗議叫囂、推擠衝突及丟擲雞蛋等情事。

台北市警局今天5次對抗議人士執法舉牌警告、命令解散，除管束違序6人帶至建國派出所、泉州街派出所查證身分，後續也將檢視蒐證情形，偵辦相關違法行為。