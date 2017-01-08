惡劣！行車糾紛 運將竟開車撞一家三口
2017-01-08 22:10
〔記者王定傳／新北報導〕前年11月間，一名小黃陳姓運將在新北市板橋與李姓騎士發生行車糾紛，竟不顧李男載著妻小，從後方加油門三度衝撞，導致李男機車倒地，手肘、肩等處受傷，所幸妻小未受傷，但他立即逃逸又逆向撞傷另一名騎士；新北地院依傷害及肇事逃逸等罪，判他11個月徒刑，其中4月得易科罰金。
前年11月16日下午5時許，正值上下班交通尖峰期，李男騎車載著妻小在板橋漢生西路與國光路口等紅燈轉換綠燈時，陳男竟從後方三度衝撞，又跨越分向限制線，逆向撞傷對向張姓騎士，一名熱心的蔡姓騎士前往追捕，他才折返。
審理時，陳男辯稱，因李男大聲叫囂，害他很緊張，倒車要切出去時，距離沒抓好才會撞到，不是故意，且撞到張姓騎士後有折返，沒有肇逃。
李男與家人指證歷歷，目睹全程的蔡姓騎士說：「看起來是蓄意的，因計程車是直直的來回撞機車3次，不是想要往旁邊開走，每次都是撞完再倒退」，他還指出，陳男肇逃後開了一公里，沒有想停下之意，是他大聲斥責：「你撞到人還要跑到哪裡去？」才折返。
法院勘驗監視器確認，當時李男機車是靜止狀態，陳男先開車從後方稍微往前行駛後停止，李男機車有頓挫一下，3秒後，陳男汽車往後退，再往前行駛碰撞，第3次時，速度明顯更快，都是朝前方行駛，無向左或向右閃躲或繞行動作。
合議庭認定，陳男原本就因不滿前方李男車速慢，在路口停等紅燈時，李原本停在他駕駛座旁，後來綠燈時，又騎到他前面，心生不滿故意衝撞，依傷害、肇事逃逸及業務過失傷害判刑。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （影音）自殺、已婚都是真！ 海倫清桃承認身分造假
- 遼寧號若跨中線 國防部將一舉殲滅...
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 身心障生適性安置 高中職供1127名額
- 埔鹽鄉20公頃波斯花海 美呆了！
- 隋棠卸貨倒數失去自信 自爆抗拒自拍原因
- 推廣T-Bike 資訊月有試乘
- 嘉莉費雪百憂解 大藥丸裝骨灰
- 天空清澈 地面灰濛濛
- 馮光遠丟震撼彈 宣布退出時代力量
- 焦點評論》警政署長不必幹了
- 他力挺武力反制遼寧艦 「讓中國從此閉嘴」
- 網球》雪梨女網爆冷受挫 第3種子雙詹無緣開胡
- 遭群眾推擠拉扯 年改會女委員抱警痛哭
- 愛國同心會鬧場 3人辱罵警察被保護管束
- 現實版「神鬼交鋒」假扮機師騙空姐詐財2億
- 蔡總統抵飯店 僑胞低溫下熱情歡迎
- 蜂鷹出沒蜂箱旁 蜂農變成愛鳥人
- 退伍軍人濫射 佛州機場5死
- 「水中復健治療」 有運動運效果又安全
- 王姿雯／失樂園
- 讚吳敦義極品、郝龍斌優秀 洪秀柱：我也不錯
- 台中國際花毯節閉幕 16天吸引145萬人次
- 自由廣場》灣生的故事行銷
- 林心如來台剖腹產女 酸民猛虧輸在起跑點
- 川普親信戴三角胸針 網路熱議
- 動感歐巴跳到抽筋 李準基重現《TT》女舞超嬌媚
- 美女爆乳自拍網紅 目光焦點卻都放在...
- 基進黨員支持年金改革 遭反年金群眾撒冥紙
- 「柏拉圖是白人」 倫敦大學生拒讀
- 吳敦義明天誓師 換柱再起！
- 七朵花小潔爆不公 孫德榮：藝人要懂面對現實
- 「母不在世活著也沒意義」 粉絲紛湧施易男臉書打氣
- 旅美政論家陳破空：民主化 中國唯一活路
- 「妳已經被點死穴了」 中國驚現武俠詐騙手段
- 李準基豪情挺IU 四樹CP驚喜合體
- 今拚決賽門票 王子維尬雄中生
- 巴格達今日第2爆 炸彈客襲市場至少7死12傷
- 一台卡打車 他橫越加拿大、非洲
- 居服員假日加班費 衛福部補助
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：惡劣！行車糾紛 運將竟開車撞一家三口
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分