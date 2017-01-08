惡劣！行車糾紛 運將竟開車撞一家三口

2017-01-08 22:10

〔記者王定傳／新北報導〕前年11月間，一名小黃陳姓運將在新北市板橋與李姓騎士發生行車糾紛，竟不顧李男載著妻小，從後方加油門三度衝撞，導致李男機車倒地，手肘、肩等處受傷，所幸妻小未受傷，但他立即逃逸又逆向撞傷另一名騎士；新北地院依傷害及肇事逃逸等罪，判他11個月徒刑，其中4月得易科罰金。

前年11月16日下午5時許，正值上下班交通尖峰期，李男騎車載著妻小在板橋漢生西路與國光路口等紅燈轉換綠燈時，陳男竟從後方三度衝撞，又跨越分向限制線，逆向撞傷對向張姓騎士，一名熱心的蔡姓騎士前往追捕，他才折返。

審理時，陳男辯稱，因李男大聲叫囂，害他很緊張，倒車要切出去時，距離沒抓好才會撞到，不是故意，且撞到張姓騎士後有折返，沒有肇逃。

李男與家人指證歷歷，目睹全程的蔡姓騎士說：「看起來是蓄意的，因計程車是直直的來回撞機車3次，不是想要往旁邊開走，每次都是撞完再倒退」，他還指出，陳男肇逃後開了一公里，沒有想停下之意，是他大聲斥責：「你撞到人還要跑到哪裡去？」才折返。

法院勘驗監視器確認，當時李男機車是靜止狀態，陳男先開車從後方稍微往前行駛後停止，李男機車有頓挫一下，3秒後，陳男汽車往後退，再往前行駛碰撞，第3次時，速度明顯更快，都是朝前方行駛，無向左或向右閃躲或繞行動作。

合議庭認定，陳男原本就因不滿前方李男車速慢，在路口停等紅燈時，李原本停在他駕駛座旁，後來綠燈時，又騎到他前面，心生不滿故意衝撞，依傷害、肇事逃逸及業務過失傷害判刑。