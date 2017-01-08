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草屯「修緣觀」遭抗議 觀主：農會選舉前哨戰

2017-01-08  19:48

〔記者陳鳳麗／南投報導〕前南投縣議會副議長簡榮梁修建的「修緣觀」，今日被新庄社區理事長簡百聰率眾，舉白布條抗議簡榮梁利用職權掏空草屯農會，而他揭發卻被判拘役50日，下午被警方舉牌要求解散後離去，惟傍晚又有人到附近農田抗議，揚言輪班抗議。簡榮梁說，該行動根本是農會選舉前哨戰，相關問題司法早就還公道，不想隨之起舞。

簡百聰等30多人，今日到草屯鎮郊區的修緣觀前舉白布條，並搭棚子設祭壇，立了「正義之神」牌位。頭綁白白條的簡百聰表示，簡榮梁利用職權掏空草屯鎮農會，且修緣觀是超級大違建，但自己卻被判拘役50日，因此才會前來抗爭。

草屯警方得知此行動，派出20多名警力，因行動為申請，分局長婁自強要求解散，否則將強制驅離。簡百聰一行才散去，但傍晚有2人回到現場，但改站在農田裡，表示會輪班抗議下去。

簡榮梁則說，每到選舉簡百聰就出來抗議，其所言之事都透過訴訟處理，法院也有了判決，而其再度抗議，無非就是農會選舉前哨站，不想隨之起舞，也希望農會選舉能回歸公平競爭。

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  • 簡百聰（身披白布者）率眾抗議，草屯警方與其溝通。（記者陳鳳麗攝）

    簡百聰（身披白布者）率眾抗議，草屯警方與其溝通。（記者陳鳳麗攝）

  • 簡百聰等人拉起的白布條。（記者陳鳳麗攝）

    簡百聰等人拉起的白布條。（記者陳鳳麗攝）

  • 草屯警方舉牌要求抗議者解散。（記者陳鳳麗攝）

    草屯警方舉牌要求抗議者解散。（記者陳鳳麗攝）

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