馬公5女集體燒炭自殺案1人清醒 成解謎團關鍵
2017-01-08 19:12
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〔記者劉禹慶／澎湖報導〕造成3死慘劇的馬公5女集體自殺案，傳出令人振奮的好消息，陳家次女已經清醒，可依護理人員指示抬手抬腳，成為解開謎團的關鍵，但因仍在插管，可能要2-3天後才能製作筆錄，另一名蔡女則仍重度昏迷，情況較為不好。
馬公駭人聽聞5女集體燒炭自殺案，已相繼傳出3人死亡，由於事前無任何徵兆，現場又未留下遺書交代隻言片語，許多謎團都待解？因此陳女清醒後的供詞，成為全案最重要的關鍵；檢警也由旁物進行佐證，並採檢血液尿液送交法醫研究所，釐清藥物反應。
由於5女在室內穿著外出鞋，與常理不合，並遺留7雙塑膠手套，但只有3雙遭打開使用，研判是搬動木炭使用，卻與現場人數不符；另外現場還有數十團衛生紙，及一灘疑似鼻涕口水的液體，是否有人因不願燒炭自殺傷心哭泣留下，都有待解開謎團，檢警也取回5人身上衣物檢驗。
另外門窗四周被以黃色及白色透明寬膠帶封住，膠帶上發現多枚指紋，檢警將進行比對，並對照誰購買木炭、使用剪刀等，還原事件真相，逐步解開謎團，另外也取回電腦、手機、冰箱剩菜及飲料、藥包等證物，逐一抽絲剝繭，但關鍵還是寄望在已清醒的陳女，若全部吐實，可望解開外界疑慮，也讓這件震驚全國的馬公5女自殺案真相大白。
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