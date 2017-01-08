男持球棒欲搶早餐店 反被店員拿鏟嚇跑
2017-01-08 18:16
穿黑衣、戴黑安全帽的男子拿球棒到南市南區一家早餐店嗆聲要搶劫！（記者王俊忠翻攝自臉書爆料公社）
〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區永成路一家早餐店，今天凌晨有一名戴安全帽的男子拿球棒進入，在店內大聲嗆聲「要搶劫啦！」，店員與其他客人有些嚇傻，但沒人理會他，球棒男竟拿球棒砸櫃檯，後來一名店員拿鏟子追出，球棒男倉皇逃離。這段影片被po上網路，有網友笑稱「拿球棒搶劫，太扯了吧！」。
南市警六分局於今天凌晨4時5分許接獲110轉報轄區永成路上的早餐店發生毀損案，即派線上巡邏警網前往查處。
早餐店的店員告訴警方，當時1名身穿黑色外套、戴安全帽及口罩的男子，手持球棒到該店，店員詢問對方有何事？這名球棒男竟喊聲「搶劫啦！」，但卻沒有走向收銀台或威脅員工的舉動，店內4名員工都不理會他。
歹徒再拿球棒敲砸放置食品的櫃檯，造成櫃檯、玻璃蒸籠等器具毀損，後來1名員工從廚房拿鏟子追出來，歹徒見狀倉皇逃離現場，店家無現金損失。
警方已受理報案並組成專案小組調閱周邊監視器影像，已查知涉案車輛與涉嫌人身分，積極追緝中。
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