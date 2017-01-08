| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 社會

男持球棒欲搶早餐店 反被店員拿鏟嚇跑

穿黑衣、戴黑安全帽的男子拿球棒到南市南區一家早餐店嗆聲要搶劫！（記者王俊忠翻攝自臉書爆料公社）

2017-01-08  18:16

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區永成路一家早餐店，今天凌晨有一名戴安全帽的男子拿球棒進入，在店內大聲嗆聲「要搶劫啦！」，店員與其他客人有些嚇傻，但沒人理會他，球棒男竟拿球棒砸櫃檯，後來一名店員拿鏟子追出，球棒男倉皇逃離。這段影片被po上網路，有網友笑稱「拿球棒搶劫，太扯了吧！」。

南市警六分局於今天凌晨4時5分許接獲110轉報轄區永成路上的早餐店發生毀損案，即派線上巡邏警網前往查處。

早餐店的店員告訴警方，當時1名身穿黑色外套、戴安全帽及口罩的男子，手持球棒到該店，店員詢問對方有何事？這名球棒男竟喊聲「搶劫啦！」，但卻沒有走向收銀台或威脅員工的舉動，店內4名員工都不理會他。

歹徒再拿球棒敲砸放置食品的櫃檯，造成櫃檯、玻璃蒸籠等器具毀損，後來1名員工從廚房拿鏟子追出來，歹徒見狀倉皇逃離現場，店家無現金損失。

警方已受理報案並組成專案小組調閱周邊監視器影像，已查知涉案車輛與涉嫌人身分，積極追緝中。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 店員 搶劫 早餐店 球棒 鏟子
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：男持球棒欲搶早餐店 反被店員拿鏟嚇跑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.