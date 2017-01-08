疑營火未熄滅 南投鹿屈山險燎原

2017-01-08 17:19

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷鄉鹿屈（窟）山，係前往知名景點「水漾森林」的重要路徑，不料，山頭竟竄出裊裊白煙，有火燒山之虞，林務局南投林管處與南投縣消防局接獲通報後，也火速派員上山灌救，並於今日將殘火完全撲滅。初步研判，林火極可能是山友紮營過夜取暖，未等火源熄滅即離開宿營地，遺留餘燼悶燒才衍生這場火警，還好及時撲滅，免去1場燎原之災。

南投林管理處所轄的鹿谷鄉鹿屈山，因接壤水漾森林，且是熱門登山景點，常有遊客及山友慕名而來，加上野生動物資源豐富，也成為林務單位發展休閒遊憩的重點區域。

南投林管處表示，時序入冬，正值乾枯期，氣候乾燥極易發生火災，呼籲民眾一定要注意用火安全，否則，一旦不慎引發森林大火，破壞自然生態與資源，將可依森林法究辦，最重可處10年以下有期徒刑，不容民眾輕忽。