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時力林昶佐服務處 遭人抗議砸雞蛋

林昶佐服務處。（記者王冠仁攝）

2017-01-08  17:09

〔記者王冠仁／台北報導〕今天下午4點多時，時代力量立委林昶佐位於台北市莒光路上的服務處附近，忽然遭人丟擲雞蛋。警方獲報立即制止，並將3名涉嫌丟雞蛋的青少年帶回警局釐清身分與動機。

警方說，今天下午1點多，統派團體愛國同心會成員就曾經到該處抗議、叫囂，警方獲報前往後他們就散去。警方擔心再起衝突，在林昶佐服務處附近預置警力，想不到4點多時又有人來丟雞蛋。

警方目前正在釐清3名青少年的身分與丟雞蛋動機，釐清他們是否與愛國同心會有關。

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  • 附近地面上有砸雞蛋痕跡。（記者王冠仁攝）

    附近地面上有砸雞蛋痕跡。（記者王冠仁攝）

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