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台北大直愛買竄火 警消趕赴灌救

台北大直愛買店所在的大樓起火。（圖擷自PTT）

2017-01-08  17:02

〔即時新聞／綜合報導〕台北大直愛買店所在的大樓今日驚傳失火，2樓區域有火焰竄出窗口，不斷傳出濃濃的黑煙，消防單位獲報後馬上趕赴現場灌救，尚不知是否有民眾受傷。

有網友今日下午4時37分許，在PTT上指出這場火勢沒多久就被撲滅了，消防人員目前還在現場清理。另外大直愛買現在歇業中，失火原因尚待進一步調查。

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  • 疑似在二樓區域起火。（圖擷自PTT）

    疑似在二樓區域起火。（圖擷自PTT）

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