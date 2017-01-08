東港船祥湧6號遭撞 海巡艦趕抵現場

台東艦趕抵祥湧6號失事海域。（海巡署提供）

2017-01-08 16:59

［記者黃旭磊／高雄報導］東港籍祥湧6號（CT4-2562）漁船昨（7日）清晨3點許遭賴比瑞亞籍商船撞成半毀，海巡署台東艦今天上午趕抵失事海域，經查，船艏進水但10名漁工並未受傷，將由我國漁船金昌6號拖回調查。

祥湧6號（CT4-2562）於鵝鑾鼻東南方510浬處（北緯19度28分，東經129度36分）遭賴比瑞亞籍「SEVILLA CARRIER」商船碰撞，造成漁船船艏第一、二艙間進水，船上2名台籍幹部及8名印尼籍漁工均無受傷或落海，台東艦於事發29小時後趕抵失事海域，對肇事貨輪船長製作訪談筆錄。

海巡署表示，肇事貨輪船長接受蒐證調查，初步瞭解，貨輪右舷擦撞漁船左舷，造成漁船船艏部分艙壁破裂進水，將委託臺灣海運公司代理後續調查及賠償事宜。

海巡署表示，後續民事賠償及調查由交通部航港局負責釐清，祥湧6號則由金昌6號拖帶返回東港。