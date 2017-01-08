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擄鴿勒贖頻仍 鴿友提供空拍機協助苗警偵辦

頭份警方示範空拍機操作。（記者彭健禮攝）

2017-01-08  16:55

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣境多山，成為擄鴿勒贖集團犯案的優勢據點，網鴿勒贖案件頻仍，贖金從每隻數千元到2萬元不等，受害鴿友遍及全台；苗警獲鴿友協會提供近7萬元的空拍機2架，協助警方偵辦，打擊不法。警察局長金浩明表示，這2架空拍機，也可運用在山林濫墾、盜伐及群眾事件蒐證，為辦案添利器。

苗栗縣境多淺山，且為賽鴿訓練飛行的必經路線，擄鴿勒贖集團看準此點，每年於賽鴿比賽前，在山區架網，當賽鴿成群飛過時，用十字弓朝天空發射綁有亮面彩帶的箭，驚嚇鴿群低飛入網；集團再根據賽鴿腳環上的電話，以每隻數千元到2萬元不等的價碼向鴿主勒贖。

鴿主因擔心賽鴿被網無法如期參賽，大多依照指示，轉匯贖金；受害人少說數十人，多則達2、300人，遍及台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南等各縣市。

去年11月間，苗警在頭屋、造橋、後龍及通霄山區8個點查緝擄鴿集團，救出32隻賽鴿及1隻保育類鳳頭蒼鷹，拆除18具鳥網。警方每年雖積極掃蕩，鴿友協會也曾喊出通報發獎金等措施，但擄鴿勒贖未曾間斷，鴿友徒呼負負。

警方坦言，山林廣泛，警力難以「面面俱到」，且擄鴿集團還在山路進出口裝置自動感應發報器，或挖坑埋圖釘設陷阱，甚進一步與詐騙集團合流，贖款帳戶都是人頭，增加警方查緝難度。

頭份與通霄警分局近日獲永鴻輪船隊、大炮鴿友會，各提供1台高階空拍機，要價近7萬元，不僅能攝影也可拍照，最高可升高至距離地面500公尺，半徑最遠可飛7公里。

金浩明今天到頭份警分局慰勞，也特別了解空拍機操作；他說，網鴿案件層出不窮，透過空拍機協助，加上過往人力望遠、實地蒐證等方式，更有利於案件偵查，另也可運用在山林濫墾、盜伐及群眾事件蒐證。

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  • 警察局長金浩明（中）也嘗試操控空拍機。（記者彭健禮攝）

    警察局長金浩明（中）也嘗試操控空拍機。（記者彭健禮攝）

  • 這架空拍機最高可升高至距離地面500公尺，半徑最遠可飛7公里。（記者彭健禮攝）

    這架空拍機最高可升高至距離地面500公尺，半徑最遠可飛7公里。（記者彭健禮攝）

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標題：擄鴿勒贖頻仍 鴿友提供空拍機協助苗警偵辦


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