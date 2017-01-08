菜刀戰番刀互砍掛彩 兩男被重判
2017-01-08 15:53
菜刀戰番刀互砍掛彩，兩男被重判。（資料照，記者劉曉欣翻攝）
〔記者李立法／屏東報導〕吳姓與陳姓2名好友反目成仇，分持番刀和菜刀互砍，均因失血過多送進加護病房，幸運從鬼門關前救回性命，吳男卻在浴血拚殺中被砍瞎左眼，法官均依殺人未遂罪論處，陳男被判刑6年半，吳男多了一條誣告罪，合併判刑6年，可上訴。
28歲吳男與29歲陳男一年多前因故產生嫌隙，吳男持番刀前往陳家理論，陳男見狀不甘示弱跑到廚房拿菜刀反擊，好友反目竟如仇敵般拚殺起來，分持番刀及菜刀猛砍對方頭部，鮮血直流，因失血過雙雙被送進加護病房急救，2人幸運從鬼門關前拉回。
吳、陳2人事後都被檢察官依殺人未遂罪起訴，陳男不服，強調是吳男持刀登門踏戶尋釁，他拿菜刀反擊是正當防衛；吳男則反指陳男雙親是幫凶，導致他傷勢嚴重險些喪命；吳男因而多吃上一條誣告罪名。
屏東地院合議庭法官檢視2人傷勢及動機後，認為雙方在浴血拚殺的過程中，都有致人於死的意圖，應依殺人未遂罪論處，判陳男6年6個月徒刑，判吳男5年6個月徒刑，又犯誣告罪，處8個月徒刑，合併應執行有期徒刑6年。
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