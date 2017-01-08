員林燈具行大火 救出2人

員林1間燈具行大火，現場救出2老人，沒有大礙，損失待查。（記者顏宏駿翻攝）

2017-01-08 15:18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市一間燈具行，今天接近中午時傳出火警，員林消防隊及時趕到，救出2名住在隔壁行動不便的民眾，所幸只是受到驚嚇，沒有大礙，火勢在1小時後獲得控制，詳細起火原因還待調查。

由於燈具行內堆置許多易燃物，消防隊抵達現場時大量濃煙竄出，該建築物一樓為販賣燈具之營業用途，二樓前段為住宅、後段作為倉庫用途，有延燒鄰近建築之虞，消防人員立刻部署多條水線進行火勢搶救及周界防護，同時搭配雲梯車高處射水降溫防護，因鐵皮蓄熱高溫悶燒一度全面燃燒。

火勢於12時23分獲得控制，燃燒面積約80坪。搶救過程中，大量濃煙流竄鄰近彩券行，有兩名行動不便民眾於2樓窗邊求救，消防人員立即進入搶救，協助將人員疏散於屋外，所幸2名人員僅受到驚嚇，未有身體不適情形發生。

彰化縣消防局第二大隊副大隊長江錦松表示，現場起火原因待火調人員調查中，火警所幸發生於假日未有員工上班，且消防人員於火災初期及時疏散鄰近住戶，未造成人員傷亡。