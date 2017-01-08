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好心收留流浪漢 他竟放火燒她家

2017-01-08  14:20

〔記者王冠仁／台北報導〕50歲黃姓男子去年7月颱風來襲時在台北市街頭流浪，被開設美容美甲店的蘇姓女子發現，蘇於心不忍，好心用住家2樓工作室來收留黃；黃往後只要找不到落腳處過夜，不時就會去蘇家按門鈴，兩人逐漸熱絡。

日前晚上黃再次到蘇家過夜，蘇還張羅消夜跟他一起看電視到深夜，期間他開口跟蘇索討其住家鑰匙遭拒，蘇最後留他在工作室自行返回3樓房間睡覺。未料，隔天蘇居然在消防車鳴笛聲與消防員破門搶救聲中驚醒，赫然發現2樓工作室被燒得焦黑。

警方根據蘇描述，調閱監視器畫面追查，循線在附近騎樓逮到黃。黃告訴警方，當天他索討鑰匙被拒後覺得心情鬱悶，隔天睡醒沒關上蘇家大門就跑到附近超商買啤酒澆愁，喝完酒後返回蘇家越想越悶，拿起打火機焚燒家中雜物想「燒炭自殺」，未料發現「死不了」，沒滅火就自行離去。

警方說，蘇女在當地開業多年，一邊工作一邊照顧住在4樓的母親，她自己住在3樓，2樓則當作美容美甲工作室。她平時晚上10點歇業後才收留黃讓他睡在工作室，好險當天救災迅速沒人受傷，警方最後將黃依公共危險罪嫌送辦。

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  • 蘇女住家窗戶竄出火舌。（記者王冠仁翻攝）

    蘇女住家窗戶竄出火舌。（記者王冠仁翻攝）

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