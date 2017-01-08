酒駕上74快速道 醉男撞3車翻車

2017-01-08 13:49

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名邱姓男子，7日傍晚酒後開車上台74線快速道路，北上行經太平東平路匝道前，疑似因酒精發作精神不濟，失控衝撞前方3輛汽車，自己駕駛的車更是四輪朝天翻覆，造成後方大塞車，所幸4名駕駛都無大礙，邱男經酒測，酒測值達0.48mg/l明顯超標，直到今天上午仍在醫院休息，警方將依公共危險罪嫌送辦。

台74線快速道路北上東平路匝道前，昨天傍晚5點多，發生4輛汽車追撞的車禍，許多民眾經過，看到其中1輛車後方嚴重毀損，另一輛四輪翻覆都嚇了一跳，因昨天是假日，加上車禍佔據快2個車道，造成後方大塞車。

台中市消防局19甲分隊表示，昨天傍晚5點10分接獲報案，表示台74線快速道路在東平路匝道前有車禍，其中1輛車還翻覆，一度以為駕駛受困，抵達時發現4輛車撞在一起，不過包括翻覆的邱姓駕駛都已經自行脫困站在一旁，4名駕駛都無明顯外傷，只有1人表示脖子痛，4人都可自己走上救護車，抵達醫院只有2人表示需要檢查。

太平分局表示，初步調查是邱姓男子追撞前方自小客，又造成前方1輛小貨車和1輛自小客受損，其中肇事的邱男經酒測，酒測值達0.48mg/l明顯超標，因今天上午仍在醫院休息，將待出院後製作筆錄，並依公共危險罪嫌送辦。

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