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泣坐14樓外牆 女子揚言輕生獲救

女子泣坐在14樓外牆。（記者游承霖翻攝）

2017-01-08  13:57

〔記者游承霖／新北報導〕新北市淡水區大忠街一處社區大樓，今中午12時許傳出一名黃姓女子穿著黑色洋裝蹲坐在14樓的外牆揚言跳樓自殺，警消人員獲報不敢大意，隨即派出大量人力趕赴現場，雙方僵持一個多小時，最後在消防人員趁著黃女不注意，破窗將她強拉入屋內，化解危機。

據了解， 22歲黃姓女子曾就讀淡江大學，目前休學獨自一人住在該社區內，精神狀況不穩的她過去也曾報案表示企圖輕生，今中午12時許，不明原因蹲坐在住家14樓的外牆，揚言自殺，警消人員據報不敢大意，立即到場架設氣墊，並派員從高空垂降待命，所幸消防人員趁著與黃女不注意，破窗將她拉進房內，並安撫他情緒後送往淡水馬偕醫院治療，化解一場虛驚。（更新14：37分）

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。


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  • 消防人員到場救援。（記者游承霖攝）

    消防人員到場救援。（記者游承霖攝）

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