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停車場驚魂! M3熄火倒退嚕夾困維修員

消防人員到場協助許男脫困。（記者游承霖翻攝）

2017-01-08  13:20

［記者游承霖／新北報導］新北市三重區忠孝路三段一處大樓地下停車場傳出民眾遭夾傷的意外，許姓汽車維修員要將客戶的車從停車場開回保養，車輛卻在途中突然熄火倒退嚕，許男一時驚慌打算開門跳車，不料車門撞到牆面侷限開門角度，許男左腳當場被夾困在車門跟車身之間，痛得哇哇大叫。

所幸消防人員及時趕到，先以輪擋固定車輛，再以人力將車輛向前推，順利將許男救出，所幸只有輕微擦傷並無大礙，化解這場停車場驚魂。

33歲許男向警消人員表示，昨天上午9時許，接到客戶電話表示，他的Mazda3許久未開，希望他能到場將車輛開回保養廠保養。許男才將車準備開出地下停車場時，車輛卻突然熄火，急踩煞車也毫無反應，急忙跳車，不料才將左腳伸出車外，駕駛座車門撞上停車場牆面，侷限住開門的角度，當場將許男的腳夾困在車門跟車身之間，痛得大聲呼叫求援。

消防人員獲報不敢大意，先確認手剎車確實拉起，再以大量輪擋固定車輛避免下滑，再以人力將車輛向前推，協助許男脫困，所幸許男腳部只有輕微擦傷並無大礙。

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  • 消防人員到場協助許男脫困。（記者游承霖翻攝）

    消防人員到場協助許男脫困。（記者游承霖翻攝）

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