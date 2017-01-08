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懸掛失竊車牌 搞車震露餡被逮

2017-01-08  13:14

〔記者蔡宗勳／朴子報導〕黃姓男子因車牌被註銷，異想天開上網購買車牌懸掛，卻買到失竊車牌，結果和女友情不自禁在車上做愛時，因車子搖晃厲害，引起巡邏員警注意，輸入電腦查出「愛車」懸掛失竊車牌，員警打開車門發現車上一對男女正渾然忘我做愛，讓波麗士尷尬不已，直呼「那A安ㄟ」。

朴子警分局雙溪所副所長楊國智與警員羅陞仲8日凌晨0時35分許執行巡邏勤務，行經朴子市小槺榔五路與仁和一路口，楊國智眼尖發現路旁停放一部國瑞牌7人座廂型車子搖晃不已，質疑是否正在偷搬工地鐵條而產生晃動。

經員警以電腦查詢，發現該車懸掛的26○○-A2車牌，早在102年間就報失竊，於是以伏進方式靠近該車，並對著車內大聲喝令不要動，結果廂型車搖晃更厲害，員警直覺不單純，打開車門查緝，卻發現車內正上演活春宮。

黃男對員警破壞好事，嘖有煩言，直說自己沒有前科也沒有做壞事，難道在車上做個愛也不行嗎，結果員警告知懸掛的是失竊車牌時，才恍然大悟自己做了買到失竊車牌的蠢事。

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  • 黃姓男子搞車震，因懸掛失竊車牌遭警方查緝而春光外洩。（記者蔡宗勳翻攝）

    黃姓男子搞車震，因懸掛失竊車牌遭警方查緝而春光外洩。（記者蔡宗勳翻攝）

  • 黃姓男子懸掛失竊車牌，因車震而曝光。（記者蔡宗勳翻攝）

    黃姓男子懸掛失竊車牌，因車震而曝光。（記者蔡宗勳翻攝）

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