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年金改革南區座談 支持與反對者會前爆衝突

雙方爆發衝突。（記者葛祐豪攝）

2017-01-08  12:50

〔記者葛祐豪／高雄報導〕年金改革南區座談今天下午移師高雄國際會議中心舉行，接近中午時分，支持年金改革的基進黨，與反對年金改革的民眾爆發口角衝突，一名員警還遭一阿伯丟擲雞蛋砸中。

基進黨黨主席陳奕齊今天受邀參加南區年金改革會議，黨主席陳奕齊認為年金改革只許成功，不許失敗，會中將提出3點主張，包括：年金改革是財政面的轉型正義、年金改革是世代正義的關鍵指標、 年金改革若失敗，台灣必將淪為三流國家。

場外的30名基進黨員，則手持「拒絕老賊拖垮青年」、「嘴巴說愛國、身體在礙國」等標語，沿路朝高雄國際會議中心挺進。

高雄國際會議中心已聚集近千名反對年金改革的群眾，雙方發生口角衝突，基進黨幹部王致遠藥師說：「若這些軍公教拒絕共體時艱，那年輕人又有什麼理由繳稅養這些退休人員？台灣在馬英九政府8年執政以來，經濟早已疲弊不堪，國家財政體質更是千瘡百孔，亟待調適！」

反對年金改革的群眾則反駁說，「我們是為了你們這一代」、「誰教你們的」，群眾中有人喊打，幸好警方及時架開勸離。

不過，混亂中一名阿伯拿雞蛋丟擲，砸中一名執勤的員警，遭警方帶回。

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  • 基進黨力挺年金改革。（記者葛祐豪攝）

    基進黨力挺年金改革。（記者葛祐豪攝）

  • 基進黨力挺年金改革。（記者葛祐豪攝）

    基進黨力挺年金改革。（記者葛祐豪攝）

  • 反對年金改革的群眾，與基進黨隔街互罵。（記者葛祐豪攝）

    反對年金改革的群眾，與基進黨隔街互罵。（記者葛祐豪攝）

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