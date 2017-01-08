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離奇！無業男雙手反綁吊死廁所！

2017-01-08  12:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕離奇！今凌晨3時許，38歲黃姓男子被民眾發現吊死在新北市永和外河堤流動廁所，雙手竟還被童軍繩反綁，警方到場看也嚇了一跳，趕緊圍起封鎖線仔細勘查。

警方在黃男口袋找到胞姊聯絡方式，紙條上寫著「勿救...請聯絡我姊姊」，遂趕緊通知黃男胞姊，她一聽到弟弟死訊頓時說不出話，警方細問，她才說「我弟弟沒工作，之前確實有向我說過不想活...」。

警方調查，黃某設籍高雄，3個月前離家北上，比較有聯絡的家人就是姊姊。警方現場蒐證，未發現打鬥痕跡，但黃某雙手反綁著實離奇，暫時排除他殺，但仍須待新北地檢署檢察官到場勘驗。

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  • 警方鑑識人員不敢大意，在自殺現場仔細勘驗。（記者徐聖倫攝）

    警方鑑識人員不敢大意，在自殺現場仔細勘驗。（記者徐聖倫攝）

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