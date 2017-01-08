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東港鹽埔漁港火警 造價5千萬漁船全毀

一艘漁船半夜遭不明火燒。（記者陳彥廷攝）

2017-01-08  12:22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東海線鹽埔港1家造船廠停泊外水域的「金進福66號」，於凌晨4時許冒出火苗，由於船身為易燃的玻璃纖維，熊熊烈火竄天際，更燒出撲鼻臭味，火勢一發不可收拾，直到目前消防人員都仍在灌救中。

新園鄉鹽埔庄有數間造船廠，漁船定檢或是維修整補等都集中在數間岸際的造船廠，「金」號日前欲上架維修，泊靠在造船廠水域，還未上架，但不知何故，竟在半夜突然引發大火。

「金」號船身巨大，外部明火雖然早上已經撲滅，外觀呈焦黑，還不斷冒出滾滾濃煙，船內部還不斷悶燒，消防人員持續以泡沫往艙內灌，並請求潮州及萬丹的消防車運送大量清水支援。

據悉，該CT4噸級漁船光船身，一般就要價上千萬元，加上設備、船艙等造價更高達4、5000萬元，沒想到在造船廠前付之一炬。

一艘漁船半夜遭不明火燒。（記者陳彥廷攝）

一艘漁船半夜遭不明火燒。（記者陳彥廷攝）

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標題：東港鹽埔漁港火警 造價5千萬漁船全毀


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