小黃運將罵警「懶蔓」 法院認侮辱公務員判拘
2017-01-08 11:52
〔記者林嘉東／基隆報導〕小黃曾姓運將在九份知名景點違停載客，不服警攔查，先以台語罵警「懶蔓」，再以手、肩推擠4名警員。基隆地院日前審結，分依妨害公務與侮辱公務員罪判他拘役60天，得易科6萬元罰金。
判決指出，曾姓運將去年10月間傍晚在新北市瑞芳區基山街口違規停車載客，被九份派出所警員陳定志所攔查。
曾不停車逃離現場，被獲報支援的警員王伯晉攔獲時，以台語「懶蔓」辱罵王伯晉，再以手推陳定志，手臂、手肘、肩膀用力頂撞王伯晉、陳定志及隨後到場協助的鍾安與林勇志。
檢方認定共觸犯妨害公務與侮辱公務員等罪。
曾說，他知道「懶蔓」是不好的話，但他當時還在載客，覺得警察不應該這樣攔查他，他知道自己不對。
法院引用教育部閩南語常用詞辭典認為，台語「懶蔓」語意有厚顏無恥、流氓樣、不要臉等意思，會讓聽聞者感到難堪、不快，足以貶損名譽及尊嚴。
基隆地院認定，「懶蔓」有厚顏無恥等扁損人的意思，依侮辱公務員罪，判處拘役30天；推擠警察則依妨害公務罪判處拘役40天，合併應執行拘役60天，得易科6萬元。
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