驚！逛街被塑膠子彈射擊 肚子瘀青破皮

陳姓男子逛街被塑膠子彈射擊肚子瘀青破皮。（記者李容萍翻攝）

2017-01-08 11:43

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名陳姓男子，昨天晚上和一群友人在平鎮區中豐路家樂福平鎮店賣場前人行道，無故遭人以鎮暴槍的橡膠子彈射擊腹部，當場造成陳男腹部瘀青破皮，陳男隨後向平鎮派出所報案，警方受理後已調閱周邊及賣場前監視器畫面，目前已掌握一名特定嫌疑人，並通知該嫌疑人到案說明，以釐清案情。

陳男心有餘悸表示，自己被子彈擊中腹部上方，穿過衣服，傷口直接流血，如果當時力道再大一點、位置再偏一點，會穿過肚皮，或其他部位造成嚴重內傷。

警方初步了解，受傷陳男未與人結怨，該案應為惡作據隨機朝人射擊橡膠彈，警方已通知嫌疑人到案外，並加強該地巡邏勤務，以防止此類事件再次發生，影響公眾安寧。