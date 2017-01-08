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藏毒480公克遭查獲 2嫌辯稱都要自己吸…

2017-01-08  11:03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市歸仁警分局昨夜跨區到高雄追緝毒品案，查獲王姓兄弟檔持有安非他命多達480公克，嫌犯辯稱是年假期間要自己吸食的，幹員當場吐槽：這樣每天要吸80公克，「會吃死人」，怒斥鬼扯，訊後仍依意圖販售移送。

警方還搜出1把改造手槍，子彈3發，以及海洛因0.5公克，嫌犯供稱怕被黑吃黑，才要攜械防身。

住台南東區的王姓兄弟檔毒品通緝犯，因行蹤飄忽，警方追查不易，最近獲報，2人疑似進了大批安非他命，深怕流入市面，危害社會，歸仁分局長邱念興隨即成立專案小組，全力偵辦。

昨夜9點許，警方掌握到王姓兄弟藏身在高雄茄萣朋友的1處空屋內，身上還有火力，因此分局會同台南市刑大等12名幹員荷槍實彈，趕往圍捕。

警方順利攻堅，王姓兄弟束手就擒，對於行蹤被鎖定，感到很意外，現場搜出顆粒狀的安非他命一大包，秤重後達480.6公克，另有改造手槍與海洛因，全都查扣，並將人帶回偵訊。

警方懷疑年關將至，嫌犯購進多達480公克的安非他命意圖販售，想趁機大撈一筆，但王姓兄弟檔辯稱都是要在春節期間自己吃的，以規避刑責，全案依毒品、槍砲等罪移送法辦。

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  • 警方搜出一大包的安非他命，重達480.6公克。（記者吳俊鋒攝）

    警方搜出一大包的安非他命，重達480.6公克。（記者吳俊鋒攝）

  • 歸仁警方搜出改造手槍與子彈，一併查扣。（記者吳俊鋒翻攝）

    歸仁警方搜出改造手槍與子彈，一併查扣。（記者吳俊鋒翻攝）

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