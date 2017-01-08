扯！強賣1600元飾品 2女各挨罰 1萬
2017-01-08 10:22
〔記者林嘉東／基隆報導〕吳姓女子夥同廖姓女子，以換千元鈔為由，取得莊姓女子交付的2000元後，只換給莊女400元，還差1600元，竟強賣莊女4個手環及4個吊飾做公益。基隆地院認定吳、廖2女，強賣物品給莊女，依違反社會秩序維護法裁罰2女各1萬元台幣。
莊女指控，吳、廖說要換鈔，她好心換2000元給2女，只收到4張100元鈔票，還差1600元，吳、廖2人竟拿出4個手環、4個吊飾，以做公益為由，要她買下，她不買才報警。
法院審理時，吳、廖2女否認與莊女換鈔，更沒有強賣吊環、手環給莊女。
法院調查，吳、廖2女若沒強賣吊飾、手環給莊女，莊女為何報警。
何況，吳女警訊時答稱，她在取得1000元後，才發現是2張等語，可見雙方確有換鈔之事，且當時尚未有交易的共識。
此外，若莊女有購買意思，吳、廖被移送時何必藉口換百元鈔而取得千元鈔？由此可見被吳、廖2女的辯解，不足採信。
法院認為吳、廖強迫莊女買手環、吊飾，違反社會秩序法，裁處2人各1萬元罰鍰。
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