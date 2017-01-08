老翁駕車撞18機車 警：疑吃感冒藥…
2017-01-08 09:26
71歲唐姓老翁昨晚駕車失控衝撞路旁18台機車，他自己也骨折受傷。（記者林嘉東翻攝）
〔記者林嘉東／新北報導〕71歲唐姓老翁，昨晚駕車行經新北市汐止區建成路時，疑服用感冒藥後造成精神恍惚，失控撞及路旁18台機車，還好未波及路人；唐則受有右臉、右臉挫傷、右肩骨折等傷，幸急救後已脫離險境。
新北市汐止警分局交通隊昨晚近7時許獲報，新北市汐止區建成路152號前，有一起轎車失控衝撞路旁機車事故。
警消到場時，緊急將受困車內的唐救出送醫；由於唐有心臟病史，心跳一度過快，幸急救後已無大礙，但仍造成他右臉挫傷、右肩骨折等傷。
警方排除事故現場時，發現唐是沿建成路往建成路142巷行駛，突然失控衝撞路旁機車，共有18台機車被波及。
警方調查，唐因近來受風寒，駕車前有服用感冒藥，可能因藥效發作，造成精神恍惚，才釀成這起事故。
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