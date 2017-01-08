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南區年改會場外 首波口角衝突僵持中 網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
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傳3千人包圍南區年改會場 警方柔性喊話

高市警方昨天忙著把拒馬上具殺傷性的刀片拆除，換裝上可安全的鐵絲網防護，以免陳抗群眾和員警受傷。（資料照，記者黃良傑攝）

2017-01-08  09:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市今早9時緊急召開記者會，表示已收到情資，下午在國際會議中心舉行的南區年改會，情資顯示有3千人的民眾將到場表達不滿，並揚言激烈衝撞，比預估的1千人恐出去3倍。

高市警察局副局長李永癸說，為保障合法、取締非法，並防止場外抗議人士衝撞，事先縝密規劃1360名警力，內外架設900具刀片改為鐵絲網，不具傷害性的鐵馬護具及蒐證錄影設備，以確保安全與秩序。

李永癸柔性喊話，高市警方也感受眾多前輩的心情，現場特別設置服務站供應茶水，希望大家可以理性對待，相互體諒，不要為難警察，同時強調「不強制、不流血」的原則。

警方表示會以寬容且柔性勸導方式，維護本次活動，尊重每一位民眾理性表達意見的權益，全力保護每一個人的安全，但絕不容許有任何暴力或挑戰公權力的行為發生，也呼籲民眾應保持理性，不要衝撞警察或破壞設施，以免發生危險。

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  • 警察局副局長李永癸表示，最新情資國際會議中心舉行的首場南區年改會，將有3千人到場，比原先預估多出數倍，呼籲群眾理性。（記者黃良傑攝）

    警察局副局長李永癸表示，最新情資國際會議中心舉行的首場南區年改會，將有3千人到場，比原先預估多出數倍，呼籲群眾理性。（記者黃良傑攝）

  • 為防陳抗群眾受傷，警方昨天忙把拒馬上的刀片拆下，改裝無害的鐵絲網。（記者黃良傑攝）

    為防陳抗群眾受傷，警方昨天忙把拒馬上的刀片拆下，改裝無害的鐵絲網。（記者黃良傑攝）

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