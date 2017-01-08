自斷3指求生？ 中國船長施苦肉計無效
2017-01-08 09:30
中國閩東漁漁船規避取締，船長竟使出「斷指求生」戲碼。（記者劉禹慶翻攝）
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕越界中國漁船屢出怪招！船長跳海、蛇行造浪或抵抗登檢樣樣來，今又傳出中國漁船船長使出「斷指求生」，希望自斷3指苦肉計，能獲得澎湖海巡隊寬容放行，但海巡隊仍堅定執法，依法押回馬公隊部，並將船老大送醫急救。
澎湖海巡隊今日執行「威力掃蕩」專案勤務，PP-10061艇出海巡邏，以艇上雷達偵蒐海上可疑目標，並與第十三巡防區岸際雷達系統互相驗證，凌晨3時在翁公石西22浬處，發現一艘中國籍「閩東漁64689號」漁船越界，船上7人正拖網捕魚，立即趨前廣播「閩」船停車受檢隨即強靠登檢嚴格執法。
當海巡人員登上「閩」號漁船後，盧姓船老大見無計可施情況下，拿出利刃自殘（左手3指:中、無名、小拇指），希望能獲得海巡人員同情放他一馬，但海巡隊堅定執法，無所撼動，向前押制船老大並將其手指做緊急包紮，為防止事件擴大，更增派PP-3539艇緊急出勤前往協助，防止「閩」船再度作出不智的行為。
上午6時許「閩」船由兩海巡艇押抵至馬公後，立即將盧姓船長送往醫院救治。 由於年關將屆，為防範中國船大舉越界捕撈、破壞澎湖海域資源，澎湖海巡隊針對重點海域:目斗嶼、小門、花嶼及七美海域，提高巡邏密度，加大執法力度，嚴格取締越界中國漁船。
斷指船老大送回馬公，由救護車接力送往醫院。（記者劉禹慶翻攝）
中國籍盧姓船老大自斷三指，海巡隊員緊急包紮送回馬公就醫。（記者劉禹慶翻攝）
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