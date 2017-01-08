馬公燒炭案 7日晚間再添2不幸
2017-01-08 02:12
〔中央社〕馬公市三多路一處民宅，6日晚傳出兩家5口燒炭案，在三總澎湖分院的54歲蔡陳婦人和55歲王姓婦人，血壓持續往下，病情仍不太樂觀，7日晚間10時宣告不治，使得這起燒炭案已有3人死亡。
這起燒炭自殺後，警消共護送了3名傷者前往急救，其中18歲的陳姓女子在6日晚急救宣告不治，另還有54歲蔡陳婦人和55歲王姓婦人，經過醫院1天的搶救插管，情況仍不太樂觀，家屬簽署放棄急救書。
7日晚間7時，54歲蔡陳婦人和55歲王姓婦人，血壓持續的往下，病情仍不太樂觀，醫院以重症安寧方式，給予家屬預期的哀傷輔導，不料在晚間10時兩人宣告不治，使得這起燒炭案已有3人死亡。在澎湖醫院仍有23歲的陳姓女子和25歲的蔡姓女子在急救。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 施易男痛失母親！歌仔戲天王「小明明」跌倒過世
- 小明明驚傳跌倒送醫不治 施易男星馬宣傳卻失聯
- 新虎尾溪浮禽屍 警逮一嫌
- 原民生比率最高 青年高中10年有成
- 蔡依林 愛自己不設限
- 《同盟鶼鰈》終結《史密斯任務》 小布玩夫妻諜對諜就婚變
- 神算林心如閃婚產女 詹惟中預言小天使「天之驕女」
- 師生自製桂花釀 籌錢買課外讀物
- 打敗暖冬 北埔金廣福前梅花開
- 蔡英文過境美 川普團隊將電話或當面致意
- 施易男搭機奔台 抱憾未見母最後一面
- 白蟻危害 花蓮鐵道文化館將休館整修
- 盧曉晴大喜 今在台北宴客
- 5566新團員加入？網友推爆：更強大了
- 情如手足 屏大2身障生相扶持
- 駭美大選 CIA查出俄官員身分
- 富邦談不下來的 「絕不是羅力」
- 吳敦義、郝龍斌 9日宣布選黨魁
- 興航勞資談不攏 賴香伶直接找林明昇
- 2017生日運勢 《月薪嬌妻》星野源1月28日最強
- 「希望蛋糕」 地震災民重新站起來
- 蔡總統抵飯店 僑胞低溫下熱情歡迎
- 林明禎邂逅李敏鎬 大頭搞破壞
- 圓鼓鼓鴿子來店 咖啡館主稱吉兆
- 中芸國中英文課減量教學 成績反變好
- 新北》路邊身障車位 3月起剩前4小時免費
- 杜特蒂登俄艦
- 八里桶屍案主嫌服刑17年 將提假釋
- 洪榮宏嫌太忙 斷念第三春-演唱會邀前妻 幫江蕙禱告
- 天空步道 開放2處辦市集
- 基隆》鐵餅護籠被吹垮 拖3個多月未修
- 化妝品廣告事前審查 大法官認定違憲
- 被誤會拿贍養費 小胖前妻：女人勿作繭自縛
- 149株活體珊瑚被盜 警裝釣客逮2男
- 《日大咖聲援紅白》 西川貴教樂當簽王 中島美嘉親提禮物
- 龔遵慈珠寶展 母子聯手驚豔
- 「若曦」IU先來台 「四皇子」李準基今午報到
- 郭勝安月領5萬追薪 拚進步獎「漲」門人
- 昔興農今富邦 團隊薪5年翻破億
- 《健康充電站》腸躁症保健講座
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：馬公燒炭案 7日晚間再添2不幸
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分