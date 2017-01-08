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酒後起口角 妻子精神不穩定刺殺丈夫

2017-01-08  00:46

〔記者蔡宗勳／水上報導〕嘉義縣水上鄉龍德村十一指厝59歲王姓男子，昨晚10點多，酒後與精神狀況不穩定的46歲朱姓妻子因故起口角，妻子憤而持刀刺向丈夫胸口，王男頓時血流如注，走到家門前呼救後昏倒。

鄰居聞聲出來，發現王某倒地，立即報警，並由救護車就近送往中榮嘉義分院急救，由於男子受傷加上喝醉，狀況一時難以判定，但生命徵象還算穩定，已緊急進行手術，目前暫時沒有生命危險。

而在朱女持刀刺傷丈夫時，兩人發生爭執搶奪，也造成朱女手部多處刀傷，送往嘉義長庚醫院急救。

至於事故原因，警方已在現場調查中。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 王姓男子遭朱姓妻子刺傷，送往中榮嘉義分院急救。（記者蔡宗勳攝）

    王姓男子遭朱姓妻子刺傷，送往中榮嘉義分院急救。（記者蔡宗勳攝）

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相關關鍵字： 傷害 刺傷 口角 嘉義 妻子 持刀 水上鄉 精神
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