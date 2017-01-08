| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
 首頁 > 社會

興大才辦完年改會深夜就傳火警 時間點敏感

中興大學深夜傳出火警。（讀者吳茂成提供）

2017-01-08  00:38

〔記者許國楨／台中報導〕年金改革中區座談會昨（8）天下午才在中興大學圖書館舉行，未料深夜在男宿舍旁的機車棚即傳出火警，儘管火場距圖書館還有一段距離且無人傷亡，但時間點仍不免令人覺得敏感。

這起火警發生在昨天深夜11時許，中興大學靠近忠明南路的校區男宿舍內，一處校方外包給新舊單車買賣維修商經營的鐵皮屋突然竄出火苗，火勢還延燒到一旁的機車停車棚，熊熊火光夾雜陣陣濃煙，暗夜中格外令人怵目驚心。

消防局獲報出動人車趕往灌救，火勢在11點24分控制撲減，但鐵皮屋內的11台中古，4台新腳踏車及零件，以及機車停車棚內的一部機車均己付之一炬，所幸無人傷亡。

只是年金改革中區座談會下午才剛在興大圖書館開完，深夜就傳出火警，雖然圖書館距火場還有一段距離，但時間點仍不免令人覺得有點敏感，起火原因為男宿中腳踏車店起火，延燒至機車棚，詳細發生原因則待消防局進一步鑑定釐清。

廣告
  • 中興大學深夜傳出火警。（讀者吳茂成提供）

    中興大學深夜傳出火警。（讀者吳茂成提供）

  • 消防人員趕往灌救。（記者許國楨翻攝）

    消防人員趕往灌救。（記者許國楨翻攝）

  • 竄出火苗的單車行。（記者許國楨翻攝）

    竄出火苗的單車行。（記者許國楨翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中興大學 年改會 年金改革 年金改革座談會 火警 興大
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：興大才辦完年改會深夜就傳火警 時間點敏感


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.