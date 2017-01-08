興大才辦完年改會深夜就傳火警 時間點敏感

中興大學深夜傳出火警。（讀者吳茂成提供）

2017-01-08 00:38

〔記者許國楨／台中報導〕年金改革中區座談會昨（8）天下午才在中興大學圖書館舉行，未料深夜在男宿舍旁的機車棚即傳出火警，儘管火場距圖書館還有一段距離且無人傷亡，但時間點仍不免令人覺得敏感。

這起火警發生在昨天深夜11時許，中興大學靠近忠明南路的校區男宿舍內，一處校方外包給新舊單車買賣維修商經營的鐵皮屋突然竄出火苗，火勢還延燒到一旁的機車停車棚，熊熊火光夾雜陣陣濃煙，暗夜中格外令人怵目驚心。

消防局獲報出動人車趕往灌救，火勢在11點24分控制撲減，但鐵皮屋內的11台中古，4台新腳踏車及零件，以及機車停車棚內的一部機車均己付之一炬，所幸無人傷亡。

只是年金改革中區座談會下午才剛在興大圖書館開完，深夜就傳出火警，雖然圖書館距火場還有一段距離，但時間點仍不免令人覺得有點敏感，起火原因為男宿中腳踏車店起火，延燒至機車棚，詳細發生原因則待消防局進一步鑑定釐清。