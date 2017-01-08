歌仔戲國寶「小明明」驟逝！ 死因尚未確定
2017-01-08 00:37
〔記者吳政峰／新北報導〕歌仔戲國寶小明明（巫明霞）7日凌晨被發現趴臥自家浴室，送醫急救7小時仍不治，士林地檢署7日下午相驗遺體，初步排除外力介入，但詳細死因目前仍無法判定，已請家屬檢附小明明生前的相關病歷，釐清真相。
小明明住在新北汐止，7日凌晨5時許被發現趴在浴室地板上，無意識，仍有生命跡象，面部朝下，眼窩附近有紅腫，未有其他傷痕，送到汐止國泰醫院急救，約12時宣告死亡。
據悉，小明明的家屬表示，她生前未有重大疾病，不知是浴室地板濕滑跌倒，或是其他原因所致，但無他殺疑義，已將遺體領回辦理後事。
士檢法醫為求慎重，已請家屬附上小明明的病歷，待檢閱比對後，才會在死亡證明書上填入死因。
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