女子國家戲劇院鬧自殺 現場救護車待命中

2017-01-08 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕有網友7日晚間近11點在PTT爆料，指國家戲劇院有一名女子鬧自殺，目前現場已有消防車、救護車及數名警力到場處理。之後則傳出該女子已被抱離現場。

網友於7日晚間10點52分在PTT八卦板PO文指出，有民眾目擊一名女子在站在國家戲劇院上作勢尋短，現場當時已有一名警衛不斷勸說。

現場高度落差約為5公尺，為預防萬一已有數名警力及救護車、消防車集結到現場。但據網友指出，該女子之後已被抱離。

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