原味瘋起！內衣褲、絲襪全都賣 還可「面脫」

2017-01-08 00:10

〔記者王駿杰／新竹報導〕原味十足！日本有商家專售原味內衣褲，藉此滿足戀物癖或鍾情特殊氣味的「原味族」；記者調查，臉書某私密「原味商城」社團近期爆紅，各地區賣家會在留言板張貼用字淫穢的價目表，販售各項五花八門的原味商品，連經血、尿都可喊價，新竹一名正妹賣家甚至標榜可「郵寄」、「面脫」，令不少「原味族」為之瘋狂，互相推薦。

警方無奈指出，公開販售原味商品雖有違善良風俗，目前卻無法可罰，最多只能將網路上張貼的猥瑣字眼朝妨害風化罪嫌偵辦。

但衛生局警告，這些「原味」商品若沾有人體體液、分泌物，恐潛藏傳染疾病的危險，若隱藏自身疾病販賣商品陷他人於危險者，恐觸及《刑法》192條，可處兩年以下徒刑，衛生局會派專人徹查，做認定裁處。

記者發現，該私密「原味商城」社團販賣商品琳瑯滿目，除穿過的內褲胸罩外，甚至連沾經血、留有體液分泌物的內褲、尿液都有人在賣，尺度誇張。

記者經「原味族」阿健（化名）推薦，實際與新竹一名正妹女賣家聯繫，該賣家除在臉書販賣原味商品，網拍上也有專門賣場，對方指出，凡購買原味商品，可選擇在新竹地區各大百貨、火車站廁所相約面脫；簡單而言，就是一手交錢一手交貨，買家可直接拿到「熱騰騰」的商品。

阿健指出，購買原味內褲的行為通常會被人當作變態，因此原味圈十分隱密，原味族彼此交流的話題大多是賣方的風評或資訊，但也有同好會互寄女友、老婆的內衣褲當交流。

阿健分析，原味族分為三種類型，其一是沒有性經驗，對自慰感受乏味又不敢進行性交易者，因無法接觸女體，就會買原味內褲當替代品，嗅聞味道感覺比較真實；其二是有性經驗，但對女性氣味著迷者，動機較單純；其三是戀味癖者，會穿上原味內褲體驗，通常也有變裝癖好。

為何原味商品的交易方式為何會從網購演變至面脫？阿建說，原味商品的真實性會讓人質疑，這是賣方為取得買方信任想出的對策，讓人「眼見為憑」。