痛失歌仔戲國寶！ 小明明急救7小時不治

2017-01-07 23:34

〔記者吳政峰、林嘉東／新北報導〕台灣歌仔戲國寶小明明（本名：巫明霞）7日凌晨在自家跌倒，被外傭發現緊急送醫，急救7小時仍宣告不治，消息傳出令不少戲迷扼腕。

76歲的小明明與外傭與孫子同住在新北汐止，7日凌晨5時起床上廁所，疑因失足滑倒，不省人事，直到外傭上廁所，才發現小明明臉部朝下，趴在地板，面部有撞擊傷痕，趕緊呼叫救護車。

小明明被發現時仍有生命跡象，送往汐止國泰醫院急救，至中午12時許，仍宣告不治，一代巨星殞落。

警方初步未發現外力介入，士林地檢署檢察官7日下午相驗遺體，亦未發現他殺嫌疑，家屬無意見，已將遺體領回。