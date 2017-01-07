馬公燒炭案再添2亡魂 死亡人數增至3人

2017-01-07 23:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公5女集體燒炭自殺案，今晚再添2冤魂，陳姓屋主妻子王來匏（55歲）、妹妹蔡陳秋月（54歲）拔管宣告不治死亡，姑嫂2人連同陳姓屋主女兒陳鈺芹（18歲），已有3人死亡，另兩人蔡女及陳女則仍與死神拔河中。

昨晚發生的馬公某民宅5女集體燒幹自殺案，送往三總澎湖分院搶救的陳姓屋主妻子王來匏與妹妹蔡陳秋月，因吸入二氧化碳過久，雖然一度恢復心跳，但因血壓一直下降，醫院施打強心針無效，又無瞳孔及咳嗽反應，家屬簽下放棄急救同意書，今日晚間11時許宣告拔管不治死亡，遺體送往菊島福園。

另外，在衛生福利部澎湖醫院搶救的陳姓屋主大女兒（23歲）、蔡姓姪女（25歲）狀況，陳姓大女兒雖仍插管昏迷，但手腳會不自主舞動，可自行呼吸，只是意識尚不清楚；而蔡姓姪女則須依賴呼吸器及升壓劑維持，情況仍相當不樂觀，但2人昏迷指數都只有3。

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