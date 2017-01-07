男「蝦皮拍賣」賣3C開「追蹤」 前女友控騷擾

2017-01-07 22:12

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名20多歲的女子，因遭黃姓同居男友施暴而分手，去年7月14日聲請家暴保護令獲准，但女子翌日收到前男友透過「蝦皮拍賣」網，傳來「此帳號（黃男帳號）開始關注你囉！」認為黃男藉此拍賣網，追蹤她的帳號，進行騷擾，提告黃男違反保護令，但新北地檢署調查認為，此為該拍賣網系統自動發送通知，黃男並未主動發送任何訊息給女子，認定黃男罪嫌不足不起訴。

黃男到案後喊冤表示，當天登錄該拍賣網後，點選「全部追蹤」功能，雖知道「全部追蹤」會從手機內儲存的電話號碼，加入有使用「蝦皮拍賣」網的人，但目的不是為了追蹤前女友，而是為了上網賣3C產品。

檢察官經實測，確認「蝦皮拍賣」有「從通訊錄尋找」功能，可自用戶手機通訊錄搜尋並追蹤其他用戶，認定為電腦系統自動發送訊息，加上除「此帳號（黃男帳號）開始關注你囉！」訊息，黃男當天並未傳送其他訊息或致電女子，認定未構成家庭暴力防治法中的「騷擾」，因此將黃男不起訴。