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遊客誤騎快速道路 暖警護送還幫忙搬機車

徐姓男子誤騎上新北環快，三重員警發現後，在後方協助警戒護送。（記者王宣晴翻攝）

2017-01-07  21:46

〔記者王宣晴／新北報導〕金門縣一名25歲的徐姓男子前晚與友人誤騎上新北環河快速道路高架路段，新北市三重警分局厚德派出所警員賴志信、駱勇丞在解送人犯返途中，驚見徐姓騎士為閃避車速不慢的車流，還不斷往車道護欄邊靠近，機車多次在連續彎道中險些撞上護欄，一路險象環生，連忙開啟警示燈，將機車攔停在路旁。

徐男向警方表示，他是外地來的遊客，正準備載朋友一同往三重方向，因天色昏暗加上不熟路況才會騎上快速道路，擔心被未注意到他們的後車追撞，所以才一直靠路旁護欄騎乘，但在快速道路上已經沒有回頭的路，只好硬著頭皮往前騎乘。

賴、駱兩員見徐男並未酒駕，確實是不熟路況才誤騎，立即駕駛巡邏車在機車後方警戒，護送機車離開快速道路，到了中興橋路段時，兩員更下車指揮，以徒手方式協助機車搬往機車慢車道，讓徐男騎上正確道路，以免發生交通事故。

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  • 徐姓男子誤騎上新北環快，三重員警發現後，在後方協助警戒護送。（記者王宣晴翻攝）

    徐姓男子誤騎上新北環快，三重員警發現後，在後方協助警戒護送。（記者王宣晴翻攝）

  • 三重員警協助誤騎上快速道路的騎士搬車到機車道上。（記者王宣晴翻攝）

    三重員警協助誤騎上快速道路的騎士搬車到機車道上。（記者王宣晴翻攝）

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