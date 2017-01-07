獨居男寒冬病逝 細心警尋家屬

2017-01-07 20:53

［記者陳恩惠／台北報導］伍姓男子日前病逝於北市士林區至善路租屋處，房東接到其他房客轉報，房間內傳出異味，心急之下開門入內，發現伍男倒臥浴室，明顯死亡多日，報警處理；檢警相驗後排除他殺。

士林警分局翠山派出所警員林嘉斌到場發現，屋內瀰漫濃烈氣味，連忙通知鑑識人員到場採證，封鎖現場並戒護，房東太太說，伍男長期租住、獨居，從未見過他房內有妻子兒女或是同居人出入，也不知道他是否有家人。

由於伍男平時獨居，林員於是積極找尋是否有其他家屬，隨即在凌亂租屋處內試圖尋找其他親朋好友聯絡方法，找尋近半小時，終於在床角發現伍男的手機，清查電話通訊錄中，赫然發現伍姐電話，趕緊去電並委婉地告知伍男已過世消息。

伍姐由外地趕來說，弟弟多年來獨自在台北生活、工作，也未有過婚姻，原本姐弟倆相依為命，因她結婚自組家庭而疏遠，如今唯一的弟弟過世，警方能找到她前來辦理後事，也算圓滿，對警方積極聯繫深表感激。