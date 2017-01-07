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屏東賽嘉傳飛行傘意外 日籍男子不治

屏東賽嘉傳飛行傘意外。（記者羅欣貞翻攝）

2017-01-07  20:22

〔記者羅欣貞／屏東報導］一名47歲的日籍男子今天（7日）在屏東縣三地門鄉賽嘉村從事飛行傘運動時，不慎從空中掉落，消防人員到場搶救時，發現他雙腿骨折，無生命跡象，送醫仍不治。

屏東縣消防局今天下午3時56分許接獲民眾報案，指三地門鄉賽嘉降落場，有飛行傘玩家不慎摔落，立刻派遣瑪家消防分隊前往搶救，救難人員到達現場時，現場有民眾正為該名日籍男子急救，但他雙腳骨折，無生命徵象，送高榮龍泉分院搶救，仍傷重不治。

警方初步調查，日籍男子姓菊田，一行約8人來自北海道，是隨日本一所飛行學校來台3天，今是第1天到三地門鄉賽嘉飛行場，事發前，有助教資歷的菊田先從海拔約380公尺左右起飛場起飛，飛行至降落場上方時，從距離地面約2、30公尺處摔落。

今天賽嘉地區天氣不錯，還出太陽，據目擊者初步轉述，有人曾經看到死者在墜地前，疑似在空中做了幾次螺旋，還未回正就失速掉落，不過，真正原因是人為操作問題或有其他因素，還有待警方進一步調查釐清。

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