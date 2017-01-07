屏東賽嘉傳飛行傘意外 日籍男子不治
2017-01-07 20:22
屏東賽嘉傳飛行傘意外。（記者羅欣貞翻攝）
〔記者羅欣貞／屏東報導］一名47歲的日籍男子今天（7日）在屏東縣三地門鄉賽嘉村從事飛行傘運動時，不慎從空中掉落，消防人員到場搶救時，發現他雙腿骨折，無生命跡象，送醫仍不治。
屏東縣消防局今天下午3時56分許接獲民眾報案，指三地門鄉賽嘉降落場，有飛行傘玩家不慎摔落，立刻派遣瑪家消防分隊前往搶救，救難人員到達現場時，現場有民眾正為該名日籍男子急救，但他雙腳骨折，無生命徵象，送高榮龍泉分院搶救，仍傷重不治。
警方初步調查，日籍男子姓菊田，一行約8人來自北海道，是隨日本一所飛行學校來台3天，今是第1天到三地門鄉賽嘉飛行場，事發前，有助教資歷的菊田先從海拔約380公尺左右起飛場起飛，飛行至降落場上方時，從距離地面約2、30公尺處摔落。
今天賽嘉地區天氣不錯，還出太陽，據目擊者初步轉述，有人曾經看到死者在墜地前，疑似在空中做了幾次螺旋，還未回正就失速掉落，不過，真正原因是人為操作問題或有其他因素，還有待警方進一步調查釐清。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 檢察官重返馬公燒炭案現場 密室畫面曝光
- 車禍雙方都酒駕 民雄農工體育老師傷重不治
- 有拜有保庇！ 轎車衝撞 土地公廟石香爐擋災
- 78歲老翁外出散步 竟在10公里外山區迷路
- 裝針孔盯辦公室 督察長：被挾怨爆料
網友回應
熱門新聞
- 林心如光臨寶島剖腹產 鄉民狠酸：怎不在祖國生？
- 色醫專挑30歲以下女病患 檢查陰道揉乳房
- 獨家》自己的國假自己放！ 時力自放新七天假犒黨工
- 黃之鋒遭抗議接機 柯：北京要好好反省
- 新虎尾溪浮禽屍 警逮一嫌
- 【小檔案】淡江大橋─跨淡水、八里 免再繞關渡
- 餐飲科師生齊上場 為弱勢家庭準備豐盛大餐
- MLB》「包爺」為何沒人要？ 美媒認為個性是主因
- 槓上招聯會！台大校務會議通過連署反對考招新制
- 洪秀柱在他傷口灑鹽？又傳國民黨大老想走人...
- 施易男痛失母親！歌仔戲天王「小明明」跌倒過世
- 維繫邦誼 宏國大使促深化民間關係
- （影音）李準基登場狂送愛心 霸氣喊「你是我的人」隔空對IU說...
- 威廉王子愛牌 楊謹華羽毛裝站
- 好市多新莊店要排隊近4小時 網友：根本在罰站
- 歲末傳愛 南投社會邊緣戶過好年
- 16次手術割肉疣 孟加拉樹人慶新生
- 《鼓舞青春，愛無界限》 駁二特區演出
- 美國就業傳利多 油價走揚
- 億萬賭王跨年豪奢荒淫 眾裸女磨蹭晃奶跳遊艇
- 陽岱鋼轉隊補償 火腿要錢不要人
- 日立慈善盃女子菁英賽 第2回合陳依妏、李旻並列領先
- 經典賽》郭俊麟留台訓練 西武同意了
- 《日大咖聲援紅白》 西川貴教樂當簽王 中島美嘉親提禮物
- 神算林心如閃婚產女 詹惟中預言小天使「天之驕女」
- 不滿新法重罰 Uber司機明擬發起「免費載」活動抗議
- 《勞工被雙殺》工作天數少4天 打工族月薪縮水5千
- 《一例一休人力、排班緊》敏道擬增聘11人 每年人事多300萬
- 廢氣直接排戶外 鑄造廠被告發
- 林明禎南韓滑雪 韓男性騷不成反討錢
- 資深將領：台灣沒有核武 就不存在攻擊
- 恭喜！林宥嘉、丁文琪完成終身大事
- 傅園慧「洪荒之力」奧運奪銅 竟自曝可能僅游到年底
- 彰化路邊停車收費 加強違停拖吊
- 川普：指控俄侵駭干預美大選是政治迫害
- 10元高麗菜自採人潮爆量 險釀口角
- 大安區金婚「遊歐洲」柯P出席行銷世大運
- 南區首場年改會又有集會遊行 鹽埕區明交通管制
- 黨魁選舉丟下震撼彈 詹啟賢堅辭 洪秀柱留不住
- 澎湖二崁 玄武岩柱重見天日
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：屏東賽嘉傳飛行傘意外 日籍男子不治
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分