菸稅調漲私梟冒險走私 南方澳查獲156箱私菸

私菸藏匿在漁船船艙。（記者江志雄翻攝）

2017-01-07 20:14

［記者江志雄／宜蘭報導］香菸健康捐及菸稅調漲，菸品價格不斷攀升，私梟想從中牟利鋌而走險，海巡署岸巡一總隊今天下午在宜蘭縣南方澳漁港，查獲蘇澳籍漁船翊展號涉嫌走私香菸，起出156箱的私菸。

翊展號漁船今天下午2點多進港，停靠南興安檢所安檢碼頭受檢，岸巡一總隊派人登船安檢，發現船艙內藏有走私菸，隨即加派人手查緝，經過清點，共有156箱，均是中國製造的廉價「白牌菸」，陳姓船長與2名外籍漁工被帶上岸製作筆錄。

陳姓船長對於私菸來源、上游供應單位，均不願多談，全案依違反菸酒管理法，函送宜蘭縣政府裁罰；岸巡一總隊表示，年關將近，海巡單位將加強查緝，遏制不法。