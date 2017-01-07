5女集體燒炭疑雲 待生還者清醒還原真相

2017-01-07 19:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖發生駭人聽聞的5女集體燒炭自殺案，雖是姑嫂關係，同住一個屋簷下，但分屬蔡陳2家，加上小孩都已成年，各有獨立思想及意志，何以攜手共赴黃泉？令外界匪夷所思，警方不排除是加工自殺，將進行藥檢釐清案情。

發生意外的蔡陳2家，蔡父經營鐵工廠有成，財力相當優渥，還擔任白坑玉聖殿副董；而大舅子陳家為湖西沙港望族，澎湖不少地方重量級政治人物都是親友，經濟也不在話下，所以2家3名女兒雖然都已成年，也未外出工作，因此警方在現場發現陳母及蔡姓母女皮包，光現金就有76萬多，因此初判非財務問題。

初步排除財務問題，再來看感情問題，根據親友及鄰居表示，蔡陳2位男主人生活作息正常，下班後回家就不再外出，同時2家同住20餘年感情相當融洽，工作又在一起，應無感情問題，但2家行事低調，連去年蔡家嫁大女兒，鄰居們也都不知情。

另外，蔡母曾傳出罹患乳癌，近年精神狀況不穩，而死亡的陳鈺芹自幼就身體不佳，是否因久病厭世，2家女眷攜手共赴黃泉，仍有待生還者清醒才能釐清，但傳出蔡母、陳母狀況不佳，家屬已簽放棄急救書，而蔡女必須靠呼吸器，只有陳家大女兒能自主性呼吸，希望能撐下來還原事件真相。

警方除了希望昏迷者能清醒製作筆錄外，也採取藥檢方式，了解送醫者是否遭人強行加工自殺？並將擇期對死亡陳女進行解剖，確定死因；同時也針對木炭來源進行追查，了解究竟是何人購買木炭？至於現場查到字條，原以為是蔡母寫的，但查證後為陳母所寫，主要是老「溪」看成老「漢」，而溪字是陳家男主人名字最後一字。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980