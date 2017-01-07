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女友床上躺別人 醋男臉綠K情敵

2017-01-07  19:50

〔記者陳慰慈／新北報導〕陳姓男子前年4月凌晨5時許，至吳姓女友新北三重住處找她，沒想到一進屋，竟看到女友與一名黃姓男子衣衫不整躺在床上，陳男當下氣得持吹風機痛毆黃男，但怕事後被黃男報復，因此強取黃男手機，記下黃男父母手機號碼，並將黃男押上車載回黃家，傷害部分黃男未提告，新北地院日前依強制罪，判陳男拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

法院審理時，陳男坦承毆打黃男，但否認強迫黃男交出其父母電話號碼，宣稱是黃男自願給的，但法官認為黃男並不認識陳男，主動交出父母電話給陳男，不符常情，因此不採信其辯詞。

法官認為，陳男強取黃男手機，以抄錄黃男父母電話，所為不該，但審酌陳男因看到女友與黃男衣衫不整躺在床上，情緒波動才會抄錄黃男父母電話，但之後並未用於不法，加上黃男不想追究，事後多次具狀要撤告，因此判處陳男拘役30日。

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  • 陳姓男子前年4月凌晨5時許，至吳姓女友新北三重住處找她，沒想到一進屋，竟看到女友與一名黃姓男子衣衫不整躺在床上。（情境照）

    陳姓男子前年4月凌晨5時許，至吳姓女友新北三重住處找她，沒想到一進屋，竟看到女友與一名黃姓男子衣衫不整躺在床上。（情境照）

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