中國女笑控丈夫持美工刀追殺 開庭跪求檢方撤告
2017-01-07 19:14
〔記者吳政峰／基隆報導〕中國籍胡姓女子多年前嫁來台灣，與林姓丈夫住在基隆，去年笑著控訴遭林男持美工刀追殺，未料到了基隆地檢署偵查庭，卻當庭下跪求撤告，行徑怪異，檢警查出她多次提告家暴，均以不起訴收場，本次又向檢察官改稱「把筆看成美工刀」，供詞前後不一，檢方予以不起訴處分。
據悉，胡女無業，與林男育有2幼子，常用交友軟體約異性外出，引發林男不滿，雙方屢起爭執。
去年起，胡女與同鄉街坊聊天，得知離婚可獲取贍養費，更常藉故與林男吵架，吵完架後，便跑到警局通報「家暴」，甚至曾在員警面前自捏脖子，稱紅腫是林男所為。
胡女報案次數之多，幾乎每名員警都受理過，惟每件家暴案都不成立。
去年7月底，胡女又著走進警局說「我被家暴了」，指控林男吵架時，拿美工刀追殺她，令她心生畏懼，怪的是，她報案時充滿笑意，身上亦無傷痕，看不出家暴樣。
林男駁斥家暴控訴，稱胡女多次約不同男人見面，雙方確有口角，絕無動手，盼檢警明察。
胡女開庭時，突向檢察官下跪，央求撤回林男的告訴，並說當天吵架，林男手上拿的是筆，但因她太緊張了，誤認成美工刀，「我不是故意的」、「我以後會很小心」。
檢方認為胡女指訴前後不一，並聲請撤回告訴狀，林男罪嫌不足，予以不起訴。
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