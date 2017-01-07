| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
施易男痛失母親！歌仔戲天王「小明明」跌倒過世 網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
 首頁 > 社會

中國女笑控丈夫持美工刀追殺 開庭跪求檢方撤告

2017-01-07  19:14

〔記者吳政峰／基隆報導〕中國籍胡姓女子多年前嫁來台灣，與林姓丈夫住在基隆，去年笑著控訴遭林男持美工刀追殺，未料到了基隆地檢署偵查庭，卻當庭下跪求撤告，行徑怪異，檢警查出她多次提告家暴，均以不起訴收場，本次又向檢察官改稱「把筆看成美工刀」，供詞前後不一，檢方予以不起訴處分。

據悉，胡女無業，與林男育有2幼子，常用交友軟體約異性外出，引發林男不滿，雙方屢起爭執。

去年起，胡女與同鄉街坊聊天，得知離婚可獲取贍養費，更常藉故與林男吵架，吵完架後，便跑到警局通報「家暴」，甚至曾在員警面前自捏脖子，稱紅腫是林男所為。

胡女報案次數之多，幾乎每名員警都受理過，惟每件家暴案都不成立。

去年7月底，胡女又著走進警局說「我被家暴了」，指控林男吵架時，拿美工刀追殺她，令她心生畏懼，怪的是，她報案時充滿笑意，身上亦無傷痕，看不出家暴樣。

林男駁斥家暴控訴，稱胡女多次約不同男人見面，雙方確有口角，絕無動手，盼檢警明察。

胡女開庭時，突向檢察官下跪，央求撤回林男的告訴，並說當天吵架，林男手上拿的是筆，但因她太緊張了，誤認成美工刀，「我不是故意的」、「我以後會很小心」。

檢方認為胡女指訴前後不一，並聲請撤回告訴狀，林男罪嫌不足，予以不起訴。

廣告
  • 判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

    判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 家暴 追殺
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：中國女笑控丈夫持美工刀追殺 開庭跪求檢方撤告


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.