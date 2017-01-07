中國女笑控丈夫持美工刀追殺 開庭跪求檢方撤告

2017-01-07 19:14

〔記者吳政峰／基隆報導〕中國籍胡姓女子多年前嫁來台灣，與林姓丈夫住在基隆，去年笑著控訴遭林男持美工刀追殺，未料到了基隆地檢署偵查庭，卻當庭下跪求撤告，行徑怪異，檢警查出她多次提告家暴，均以不起訴收場，本次又向檢察官改稱「把筆看成美工刀」，供詞前後不一，檢方予以不起訴處分。

據悉，胡女無業，與林男育有2幼子，常用交友軟體約異性外出，引發林男不滿，雙方屢起爭執。

去年起，胡女與同鄉街坊聊天，得知離婚可獲取贍養費，更常藉故與林男吵架，吵完架後，便跑到警局通報「家暴」，甚至曾在員警面前自捏脖子，稱紅腫是林男所為。

胡女報案次數之多，幾乎每名員警都受理過，惟每件家暴案都不成立。

去年7月底，胡女又著走進警局說「我被家暴了」，指控林男吵架時，拿美工刀追殺她，令她心生畏懼，怪的是，她報案時充滿笑意，身上亦無傷痕，看不出家暴樣。

林男駁斥家暴控訴，稱胡女多次約不同男人見面，雙方確有口角，絕無動手，盼檢警明察。

胡女開庭時，突向檢察官下跪，央求撤回林男的告訴，並說當天吵架，林男手上拿的是筆，但因她太緊張了，誤認成美工刀，「我不是故意的」、「我以後會很小心」。

檢方認為胡女指訴前後不一，並聲請撤回告訴狀，林男罪嫌不足，予以不起訴。