北市萬華區民宅傳火警 1男子送醫命危

台北市西藏路一處公寓的頂樓加蓋，傍晚傳出火警，消防隊派出十多台消防車到場救援，迅速控制火勢，並疏散公寓住戶。（記者陳志曲攝）

2017-01-07 19:09

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市西藏路542號一棟5層樓老舊公寓，今日晚間6時30分發生火警，位在5樓的民宅冒出濃煙，消防救難人員經佈水線進入搶救，約5分鐘後救出1名年約60歲的男子，經送和平醫院搶救，目前仍有生命危險。

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