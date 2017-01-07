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消防英雄走樣！高雄航空站消防班長持毒 2度被逮

2017-01-07  18:47

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄分局苑裡分駐所警員，7日上午9點多巡邏時，發現一名男子攜帶木劍，神態恍惚在早餐店裡用餐，覺得有異前往盤查，發現男子身上持有毒品嗎啡及甲基安安非他命3包共計10.24公克，甚至發現男子是高雄航空站消防班40歲林姓班長，曾經在高雄市消防局任內英勇救人，之後才調任高雄航空站，但林男去年12月曾因持安非他命被捕，目前留職停薪中，再度被捕也讓員警感嘆，昔日的救難英雄如今淪落。

警方調查並未查出林男與苗栗有地緣關係，覺得奇怪，詢問林男時，林男只稱自己搭乘火車一路從高雄北上後，在苑裡下車，之後到苑裡鎮市區早餐店吃早餐。

不過因為林男神情恍惚，對於為何持有毒品以及為何在苗栗縣苑裡鎮下車都交代不清，不論警方如何詢問問題，林男都只說「不知道」，讓承辦員警也相當頭痛，不過由於林男持有毒品證據確鑿，警方也先對林男採取尿液送驗，並依違反毒品危害防制條例移送。

警方查出，林男在100年7月中旬，高雄市茂林區山因溪水暴漲，林男當時相當英勇，救出4名受困人員，之後從101年12月調任高雄國際航空站，擔任消防班長。

不過林男去年底先爆出持有安非他命，警方查出目前林男被留職停薪，7日被捕後林男同事也遠從高雄市趕到苗栗縣關心，警方則對林男遭遇也相當惋惜。

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  • 高雄航空站消防班長持毒2度被逮，警方依違反毒品危害防制條例移送。（記者蔡政珉攝）

    高雄航空站消防班長持毒2度被逮，警方依違反毒品危害防制條例移送。（記者蔡政珉攝）

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