消防英雄走樣！高雄航空站消防班長持毒 2度被逮
2017-01-07 18:47
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄分局苑裡分駐所警員，7日上午9點多巡邏時，發現一名男子攜帶木劍，神態恍惚在早餐店裡用餐，覺得有異前往盤查，發現男子身上持有毒品嗎啡及甲基安安非他命3包共計10.24公克，甚至發現男子是高雄航空站消防班40歲林姓班長，曾經在高雄市消防局任內英勇救人，之後才調任高雄航空站，但林男去年12月曾因持安非他命被捕，目前留職停薪中，再度被捕也讓員警感嘆，昔日的救難英雄如今淪落。
警方調查並未查出林男與苗栗有地緣關係，覺得奇怪，詢問林男時，林男只稱自己搭乘火車一路從高雄北上後，在苑裡下車，之後到苑裡鎮市區早餐店吃早餐。
不過因為林男神情恍惚，對於為何持有毒品以及為何在苗栗縣苑裡鎮下車都交代不清，不論警方如何詢問問題，林男都只說「不知道」，讓承辦員警也相當頭痛，不過由於林男持有毒品證據確鑿，警方也先對林男採取尿液送驗，並依違反毒品危害防制條例移送。
警方查出，林男在100年7月中旬，高雄市茂林區山因溪水暴漲，林男當時相當英勇，救出4名受困人員，之後從101年12月調任高雄國際航空站，擔任消防班長。
不過林男去年底先爆出持有安非他命，警方查出目前林男被留職停薪，7日被捕後林男同事也遠從高雄市趕到苗栗縣關心，警方則對林男遭遇也相當惋惜。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 檢察官重返馬公燒炭案現場 密室畫面曝光
- 車禍雙方都酒駕 民雄農工體育老師傷重不治
- 網PO高雄年改會場樓梯間架蛇籠...假的！只是演習
- 永和驚現炮房吸毒公園 警：巡邏未發現
- 年改中區座談會前 民團宣傳車與警爆衝突
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 洪秀柱在他傷口灑鹽？又傳國民黨大老想走人...
- 色醫專挑30歲以下女病患 檢查陰道揉乳房
- 反攻南韓？《你的名字》南韓首映 票房破10億
- 謝四結福德廟 李吳兄弟獻唱還願
- 會動的梅畫 牛稠坑賞梅正夯
- 白斬雞晉級猛男 余文樂花10月操出大肌肌
- 01/07 各報重點新聞一覽
- SBL》台灣飛人相挺飛人 陳信安出席全球唯三家旗艦店開幕
- 三千份雞湯送暖 屏縣獨老足感心
- 獨家》張憲義：台曾計畫以IDF載小型原彈攻擊中國
- 視覺超震撼！波多野3.5P 床戰109公分AV導演
- SBL》門票售罄未滿座！ 今動員熱場
- 自由廣場》問題在被低估的勞動力
- 紅酒的白藜蘆醇 有助抑制口腔癌前病變
- 暴風雪襲捲歐洲多國 傳至少5死17傷
- 林心如生女娃 舒淇搶祝福被催生
- 家家想念亡母 返鄉療傷中籤王
- 報復薩德系統中國遷怒三星、樂天
- 國民黨主席之戰 網煤爆金溥聰出馬整合仍破局...
- 吉見找殷仔練功 中日左右護法合體
- 紅眼妝襯膚 臉部立體度
- 藝人曬舊照！納豆自嘲太心機 徐薇仙氣吸建中生堵人
- 松園別館展油畫遭塗鴉 饒愛琴怒
- 統促黨嗆別來台灣 港議員：不會被捏造的仇恨打倒
- 台灣義助越南15年 受助人跨海來說謝謝
- MLB》「包爺」為何沒人要？ 美媒認為個性是主因
- 象海豹回海邊用「無敵風火輪」 網友：好痛但笑了
- 卡達公開賽 喬帥擊敗佛達斯柯挺進決賽
- Uber條款上路 開出10張舉發單
- MLB》曾對決過建仔 前新人王小聯盟約返白襪
- 中職》感謝桃猿給機會 林英傑：簽約後就去報到
- 資深將領：台灣沒有核武 就不存在攻擊
- 巴西羅來馬農村監獄33名囚犯被殺
- 自由限時批》老面孔選黨主席，給誰看？！
- 庇護工場：考慮假日歇業
- 賓拉丹之子 美列為「特別指定恐怖份子」
- 《小雨》歌手2段婚姻路坎坷 慘遭家暴淪睡公園
- 萬顆福氣蛋免費送 屏東美術館擠爆人潮
- 中壢公所辦圍爐 120桌招待弱勢
- 郝龍斌發布參選黨主席聲明 但埋下伏筆...
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：消防英雄走樣！高雄航空站消防班長持毒 2度被逮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分