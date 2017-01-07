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祥湧6號遭商船撞擊 洋總局：台東艦正趕赴救援

東港籍漁船「祥湧6號」今天清晨近4時傳在鵝鑾鼻東南方510浬處遭商船碰撞，海洋巡防總局表示，目前已派台東艦（圖）趕赴肇事海域救援蒐證。（記者王宣晴翻攝）

2017-01-07  18:14

〔記者王宣晴／新北報導〕東港籍漁船「祥湧6號」今天清晨近4時傳在鵝鑾鼻東南方510浬處遭賴比瑞亞籍商船碰撞，漁船船艏第一、二艙間進水，一度傳出有沉沒之虞，所幸已控制進水狀況。

海洋巡防總局表示，漁船「祥湧6號」進水情況已獲控制，船上2名台籍，8名菲律賓籍船員皆無大礙，目前已派台東艦與在附近作業的漁船「金昌6號」趕赴肇事海域救援蒐證，「金昌6號」預估晚間9點會趕抵協助，台東艦則預估明日上午11時抵達肇事海域，戒護遭撞漁船返回東港。

海洋巡防總局派台東艦趕赴肇事海域救援蒐證。（記者王宣晴翻攝）

海洋巡防總局派台東艦趕赴肇事海域救援蒐證。（記者王宣晴翻攝）

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