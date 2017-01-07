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1日籍男子屏東玩飛行傘摔落 無生命跡象 網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
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1日籍男子屏東玩飛行傘摔落 無生命跡象

事發現場。（記者羅欣貞翻攝）

2017-01-07  17:51

〔記者羅欣貞／屏東報導〕一名日籍男子今天（7日）在屏東縣三地門鄉賽嘉從事飛行傘運動時不慎掉落摔傷，消防人員到場搶救，發現傷者已無生命跡象，送醫搶救中。

屏縣消防局表示，今日下午3時56分許，接獲民眾報案，指三地門鄉賽嘉降落場有民眾飛行傘使用不慎掉落，消防局派遣瑪家分隊前往搶救，救難人員到達現場，發現47歲的日籍男性傷者雙腳骨折，已無生命徵象，但仍將傷者送高榮龍泉分院搶救，原因警方調查中。

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  • 屏縣賽嘉降落場傳出意外。（記者羅欣貞翻攝）

    屏縣賽嘉降落場傳出意外。（記者羅欣貞翻攝）

  • 事發地點。（記者羅欣貞翻攝）

    事發地點。（記者羅欣貞翻攝）

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標題：1日籍男子屏東玩飛行傘摔落 無生命跡象


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