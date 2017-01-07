1日籍男子屏東玩飛行傘摔落 無生命跡象

事發現場。（記者羅欣貞翻攝）

2017-01-07 17:51

〔記者羅欣貞／屏東報導〕一名日籍男子今天（7日）在屏東縣三地門鄉賽嘉從事飛行傘運動時不慎掉落摔傷，消防人員到場搶救，發現傷者已無生命跡象，送醫搶救中。

屏縣消防局表示，今日下午3時56分許，接獲民眾報案，指三地門鄉賽嘉降落場有民眾飛行傘使用不慎掉落，消防局派遣瑪家分隊前往搶救，救難人員到達現場，發現47歲的日籍男性傷者雙腳骨折，已無生命徵象，但仍將傷者送高榮龍泉分院搶救，原因警方調查中。