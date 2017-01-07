遭詐騙婦人雙手顫抖不敢指認 警突破心防助破案
2017-01-07 17:59
〔記者王捷／台南報導〕在當清潔工的鄭姓婦人，從2日以來陸續接到詐騙電話，歹徒冒充檢、警與醫院，以「健保卡遭盜用」為由，企圖拐騙鄭婦10年來存款74萬元，所幸警方掌握線報及時阻止詐騙，但鄭婦到警所後，被歹徒騙得信以為真，不敢指認歹徒，但當警方說到關鍵「檢察官」時，鄭婦雖然口頭否認，但雙手顫抖，讓警方突破心防，將歹徒移送法辦，今日宣告破案。
歹徒假冒吳姓檢察官，誆騙鄭婦保卡遭盜刷，涉嫌當「健保黃牛」，原本鄭婦不相信，但歹徒又冒充了警員、醫院人員，令鄭婦聽得一愣一愣，最後歹徒還恐嚇鄭婦，由於案件在偵查中，所以不能告訴何司法單位、警察機關，否則將對鄭婦不利。
基隆市刑大掌握歹徒線報，得知歹徒在6日下午要到便利超商傳真假文件騙鄭婦時，聯合台南市警六分局將歹徒逮捕。當時鄭婦在歹徒指示下，將10多年的存款74萬元領出，等著歹徒來收錢，當市警六分局金華所警員上門時，鄭婦還以為是警察來收款。
警方向鄭婦解釋，檢警絕對不會私下收錢，鄭婦是落入詐騙陷阱，但鄭婦受到歹徒恐嚇，直說沒有被騙領錢只是想存入另一個帳戶，也不願指認歹徒。
由於警方查獲歹徒傳真的假文件，只好順著歹徒的謊詢問，是否有一名「吳姓檢察官」來要過錢，雖然鄭婦口頭否認，卻雙手顫抖，讓警方順利突破心防，鄭婦在警方協助下指證歷歷，訊後警方將歹徒移送法辦。
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